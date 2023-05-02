Максимова Мария Иванова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Максимова
- Имя
- Мария
- Отчество
- Иванова
- Дата исполнения приговора
- 30 август 1904
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 151
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 33383. МАКСИМОВА, МАРІЯ ИВАНОВА. К. Чареповецк. у., Воронинск. в., д. Юрьевца, 21 г., рд. т. же у., въ в. и с. Богословѣ; — З. Н. 6 уч. Чередавецк. у., 169 М., тюр. 6 м., съ уменьш. на ⅓ по Выс. маниф. 904 г. Исп. 30 Авг. 904 (Вѣр.).
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