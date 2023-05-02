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Федоров Алексей Федоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Федоров
Имя
Алексей
Отчество
Федоров
Дата исполнения приговора
15 октябрь 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 421
Источник
Скан
Оригинальная запись
140436. ФЕДОРОВЪ, АЛЕКСѢЙ ФЕДОРОВЪ. К. Прасковейск. у., в. и с. Солдатско-Александровскаго, 19 л.; — Новочеркасск. С. П., 140, 148 и 2 ч. 1484 У., тюр. 8 м. Исп. 15 Окт. 908. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 908 г. № 95945.

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