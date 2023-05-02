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Али-Оглы Магомет-Зайди-Гасан

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Али-Оглы
Имя
Магомет-Зайди-Гасан
Дата исполнения приговора
10 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 18
Источник
Скан
Оригинальная запись
44823. АЛИ-ОГЛЫ, МАГОМЕТЪ-ЗАЙДИ-Гасанъ. К. Казикумухск. окр., с. Кумухъ, 16 л.; — Тифлисск. С. П., 11, 169 и 170¹ М. и Выс. маниф. 904 г., тюр., отд. отъ совершеннол., 4 м. Исп. 10 Іюня 905.

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