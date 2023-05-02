Али-Оглы Магомет-Зайди-Гасан
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Али-Оглы
- Имя
- Магомет-Зайди-Гасан
- Дата исполнения приговора
- 10 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 18
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44823. АЛИ-ОГЛЫ, МАГОМЕТЪ-ЗАЙДИ-Гасанъ. К. Казикумухск. окр., с. Кумухъ, 16 л.; — Тифлисск. С. П., 11, 169 и 170¹ М. и Выс. маниф. 904 г., тюр., отд. отъ совершеннол., 4 м. Исп. 10 Іюня 905.
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