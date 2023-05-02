Суслов Гавриил Емельянов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Суслов
- Имя
- Гавриил
- Отчество
- Емельянов
- Дата исполнения приговора
- 01 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 348
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 88232. СУСЛОВЪ, ГАВРІИЛЪ ЕМЕЛЬЯновъ, 29 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Яранск. у., Тожсолинск. в., д. Ахмановой; — Г. С. г. Яранска, 31 Мая 911, 169, 2, 3 и 8 п. 170 М., тюр. 10 м. Исп. 1 Іюня 911. | 908 134491 1484 У., по отб. наказ. по приг., напеч. въ 905 г. № 50831. | 904 27568 182 У. | 902 69779 309 У., по сов. съ приг., напеч. въ 902 г. № 8130. | 901 51230 170 М., по сов. съ приг., напеч. въ 901 г. № 23973.
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