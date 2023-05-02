Хромов Дмитрий Афанасьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хромов
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Афанасьев
- Дата исполнения приговора
- 17 май 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 581
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 96717. ХРОМОВЪ, ДМИТРІЙ АФАНАСЬевъ. К. Серпухов. у., Пущинск. в., д. Нижняго-Шахнова, 22 л.; — Московск. О. С., 6 п. 13, 169, 8 и 5 п. 170 М., 124, 10 п. 129 и 1643 У., арест. отд. 2 г. Исп. 17 Мая 908. | 905 92908 1642 У.
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