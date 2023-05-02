Садовников Гавриил Степанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Садовников
- Имя
- Гавриил
- Отчество
- Степанович
- Дата исполнения приговора
- 10 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 243
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8619. САДОВНИКОВ ГАВРИИЛ СТЕПАНОВИЧ, 40 л., Иркутск. у . Оекск. в., с. Коты. Иркутск. Губсуд. Ст. ст. 105, 112, 157, лиш. св. 3 г. Исп. 10 дек 923.
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