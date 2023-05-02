Витчак Франц Янов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Витчак
- Имя
- Франц
- Отчество
- Янов
- Дата исполнения приговора
- 06 февраль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 65
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 36639. ВИТЧАКЪ, ФРАНЦЪ ЯНОВЪ. К. Нешавск. у., гм. Служево, д. Осьно, 56 л., рд. т. же у., гм. Страшево, въ д. Островонсъ; — Гм. С. 1 окр. Нешавск. у., 16, 169, 2 и 8 п. 170 М., тюр. 1 г. Исп. 6 Февр. 909. | 908 31934 169 М. | 92 62411 169 | 901 53328 170¹ М. | 89 92059 172 М. | 95 24171 169 М.
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