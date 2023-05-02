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Иванников Семен Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванников
Имя
Семен
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
30 январь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 146
Источник
Скан
Оригинальная запись
5083. ИВАННИКОВ СЕМЕН ЯКОВЛЕВИЧ, 27 л., Коротоякск. у., Урывск. в., с. Расховецкого. Н. С. 1 р. Коротоякск. у. Ст. 180, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 5 л. Исп. 30 янв. 923.

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