Чернигин Николай Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чернигин
- Имя
- Николай
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 09 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 449
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141166. ЧЕРНИГИНЪ, НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВЪ. К. Костром. г., Макарьев. у., Ильинско-Заборск. в., д. Рябова, 23 л., рд. въ г. СПБ.; — СПБ. Ст. М. С. 20 уч. 9 Окт. 909, 172 М. (участ.), тюр. 3 м. Исп. 9 Окт. 909. | 908 117060 173 М.
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