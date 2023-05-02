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Овчинников Кузьма Афанасьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Овчинников
Имя
Кузьма
Отчество
Афанасьевич
Дата исполнения приговора
30 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 202
Источник
Скан
Оригинальная запись
7131. ОВЧИННИКОВ КУЗЬМА АФАНАСЬЕВИЧ, 17 л., Агрызск. к., Старо-Чекалдинск. в., д. Новой Чекалды. Н. С. 3 уч. Агрызск. к. Ст. 153, лиш. св. 1 г. Исп. 30 мая 923.

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