Малафиевский Александр Дмитриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Малафиевский
- Имя
- Александр
- Отчество
- Дмитриевич
- Дата исполнения приговора
- 18 апрель 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 136
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16959. МАЛАФИЕВСКИЙ, АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ, 44 л. Гр. В.-Устюгск. у., Богоявленск. в., д. Лунино; — Р. Т. г. Великого-Устюга. Растрата, лиш. св. 10 л., по амн. нак. сокр. на полов. Исп. 18 апр. 920.
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