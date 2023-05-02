Колышкин Всеволод Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Колышкин
- Имя
- Всеволод
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 25 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 180
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6302. КОЛЫШКИН ВСЕВОЛОД ФЕДОРОВИЧ, 42 л., б. г. Петрограда, б. Петроградск. Губсуд, Ст. 97 ч. 2, лиш. св. 3 г., Приговор этот поглащен приговором В. Т. Триб. б. Петроградск. окр. пут. сообщ. от 21 июня 923, Исп. 25 ноября 923.
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