Петухов Николай Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Петухов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 25 июль 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 276
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10192. Петухов Николай Николаевич, 19 л., Смоленск. у., Бохотск. в., м. Татарского. Н. С. 5 уч. Смоленск. у. Ст. 176, лиш. св. 1 г. 6 м. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 25 июля 926.
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