Коробенков Семен Семенович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Коробенков
- Имя
- Семен
- Отчество
- Семенович
- Дата исполнения приговора
- 17 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 187
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6565. КОРОБЕНКОВ СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ, 32 л., Тульск. у., Частинск., в., с. Глухой-Поляны, Тульск. Губсуд, Ст. 144, лиш. св. и пор. пр. 2 г., Исп. 17 дек. 923.
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