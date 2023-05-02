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Данилов Максим Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Данилов
Имя
Максим
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
29 август 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 71
Источник
Скан
Оригинальная запись
2431. ДАНИЛОВ МАКСИМ ИВАНОВИЧ, 21 г.,Златоустовск. окр., Миасск. в., Н.-Андреево. Н. С. 2 р. Челябинск. окр. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. 2 м. П. в. з. с. 29/ѴІІІ—24.

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