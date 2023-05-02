Едемский Яков Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Едемский
- Имя
- Яков
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 04 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 125
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4351. ЕДЕМСКИЙ ЯКОВ ВАСИЛЬЕВИЧ, 18 л., Шенкурск. у., Великониколаевск. в., д. Русансвской.; Особ. Сес. Н. С. Шенкурск. у. Ст. 169 ч. 1, лиш. св. 3 г. Исп. 4 окт. 923.
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