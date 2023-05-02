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Едемский Яков Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Едемский
Имя
Яков
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
04 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 125
Источник
Скан
Оригинальная запись
4351. ЕДЕМСКИЙ ЯКОВ ВАСИЛЬЕВИЧ, 18 л., Шенкурск. у., Великониколаевск. в., д. Русансвской.; Особ. Сес. Н. С. Шенкурск. у. Ст. 169 ч. 1, лиш. св. 3 г. Исп. 4 окт. 923.

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