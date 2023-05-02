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Другов Артемий Антонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Другов
Имя
Артемий
Отчество
Антонович
Дата исполнения приговора
22 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 118
Источник
Скан
Оригинальная запись
4107. ДРУГОВ АРТЕМИЙ АНТОНОВИЧ, 33 л., Ишимск. у., Долговск. в. и с. Ново-Николаевск. Губсуд. Ст. 180 и. «ж», лиш. св. и пор. пр. 5 л. Исп. 22 мая 923.

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