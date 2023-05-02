Сайфуллин Ярулла
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сайфуллин
- Имя
- Ярулла
- Дата исполнения приговора
- 25 январь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 224
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28468. САЙФУЛЛИН, ЯРУЛЛА, 47 л. Гр. Арск. кант., Мульминск. в., д. Починки; — Н. С. 4 уч. г. Казани. Спекуляц., лиш. св. 1½ г. Исп. 25 янв. 920.
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