Князев Иван Дмитриев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Князев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Дмитриев
- Дата исполнения приговора
- 26 январь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 172
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 39652. КНЯЗЕВЪ, ИВАНЪ ДМИТРІЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Суздальск. у., Петрово-Городищевск. в., д. Новой, 22 л.; — Владимір. О. С., 134, 135, 151 и 1 ч. 223 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 86177, постанов. по сов. съ приг., напеч. въ 907 Г. № 57359, арест. отд. 6 л. Исп. 26 Янв. 909. | 908 3752 | 907 8430 1681 У.
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