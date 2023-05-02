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Корзаева Мария Алексеевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Корзаева
Имя
Мария
Отчество
Алексеевна
Дата исполнения приговора
22 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 186
Источник
Скан
Оригинальная запись
6518. КОРЗАЕВА МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА, 19 л., Яранск. у., Комаровск. в., д. Корзан, Н. С. 1 уч. Яранск. у., Ст. 180, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 3 г., Исп. 22 мая 923.

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