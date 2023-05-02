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Кузнецов Иван Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кузнецов
Имя
Иван
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
__ июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 208
Источник
Скан
Оригинальная запись
7338. КУЗНЕЦОВ ИВАН ФЕДОРОВИЧ, 32 л., Рижск. у., Мостинск. в. и с. Н. С. 5 р. Сконинск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. Осужденный скрылся. Осужд. в июне 923.

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