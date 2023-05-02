Кузнецов Иван Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кузнецов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- __ июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 208
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7338. КУЗНЕЦОВ ИВАН ФЕДОРОВИЧ, 32 л., Рижск. у., Мостинск. в. и с. Н. С. 5 р. Сконинск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. Осужденный скрылся. Осужд. в июне 923.
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