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Шоренков Михаил Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шоренков
Имя
Михаил
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 259
Источник
Скан
Оригинальная запись
8303. ШОРЕНКОВ, МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ, 45 л. Гр. Ростовск. у., Щадневск. в., д. Хмельники; - Н. С. 3 р-на г. Ярославля. Дача взятки, лиш. св. 1 г. условно.

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