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Дубченко Степан Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дубченко
Имя
Степан
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
23 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 119
Источник
Скан
Оригинальная запись
4143. ДУБЧЕНКО СТЕПАН ЯКОВЛЕВИЧ, г. Полтавы. В. Т. 8 стр. корп. Ст. 206, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 1½ г. Исп. 23 февр. 923.

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