Шубин Иван Миронович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шубин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Миронович
- Дата исполнения приговора
- 20 январь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 379
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13154. ШУБИН ИВАН МИРОНОВИЧ, 30 л., Омутнинск. у. и в. Н. С. 2 уч. Ст. 1 ч. 113, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г. Наст. приг. поглощ. приг. Забайкальск. Г. С. 29/ѴІІІ—25 г. и лиш. св. 5 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 20/І—26.
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