Таныгин Василий Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Таныгин
- Имя
- Василий
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 29 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 252
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29400. ТАНЫГИН, ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ, 20 л. Гр. Уржумск. у., Новоторьяльск. в.; — Р. Т. г. Вятки. Дезерт., лиш. св. 5 л. условно, с отпр. на на фр. Исп. 29 окт. 920.
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