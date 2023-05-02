Лобаков Федор Иустинович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лобаков
- Имя
- Федор
- Отчество
- Иустинович
- Дата исполнения приговора
- 13 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 231
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8162. ЛОБАКОВ ФЕДОР ИУСТИНОВИЧ, 34 л., Щигровск. у., Никольск, в., д. Репице. Н. С. 1 уч. Малоархангельск. у. Ст. ст 93, 95, 180 п. п. «б», «в», лиш. св. 2 г. 8 м. и пор. пр. 2 г. Исп. 13 июня 923.
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