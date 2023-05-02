Гусейн-Оглы Алий-Кербалай
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гусейн-Оглы
- Имя
- Алий-Кербалай
- Дата исполнения приговора
- 31 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 75
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46380. ГУСЕЙНЪ-ОГЛЫ, АЛІЙ-КЕРБАлай. К. Геокчайск. у., с. Моллакендъ, 19 л.; — Тифлисск. С. П., 115, 134, 135, 140, 149 и 2 ч. 1453 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. и 20 дн. Исп. 31 Мая 905.
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