Спасскин Андрей Корнилович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Спасскин
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Корнилович
- Дата исполнения приговора
- 13 сентябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 331
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12221. Спасскин Андрей Корнилович, 38 л., Тульск. г., Белевск. у., Арсевьевск. в., д. Корпачево. Тульск. Губсуд. Ст. 180 п. "ж", лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 13 сент. 926. Наст. приг. поглощен приг. Н. С. г. Белева, вст. в зак. силу. 1 дек. 926.
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