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Лупинский Алексей Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лупинский
Имя
Алексей
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
23 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 235
Источник
Скан
Оригинальная запись
8301. ЛУПИНСКИЙ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, 20 л., Новгородск. у., Ракомск., в. и д. Новгородск. Губсуд. Ст. 206, лиш. св. 1½ г. Исп. 23 марта 923.

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