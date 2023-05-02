Левицкий Константин Матвеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Левицкий
- Имя
- Константин
- Отчество
- Матвеев
- Дата исполнения приговора
- 02 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 140
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 33073. ЛЕВИЦКІЙ, КОНСТАНТИНЪ МАТвѣевъ. К. Сокольск. у., Багинск. в., д. Покосны, 24 л.; — Сувалкск. О. С. (въ 4 р.), 114, 134, 135, 149, 1 ч. 1459, 9, 13 и 1 ч. 1634 У., каторж. раб. 4 г., за примѣн. Выс. маниф. 904 г. Исп. 2 Марта 905. | 903 64632 1647 У. | 98 50404 169 М. | 900 40515 169 М.
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