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Панишев Александр Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Панишев
Имя
Александр
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
09 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 266
Источник
Скан
Оригинальная запись
9830. Панишев Александр Михайлович, 15 л., Уфимск. к., Дмитриевск. в., д. Потаскуево. Главсуд Башкирен. АССР. Ст. 169, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 9 янв. 926.

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