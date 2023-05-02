Варкулевич Прокофий Леонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Варкулевич
- Имя
- Прокофий
- Отчество
- Леонов
- Дата исполнения приговора
- 15 январь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 72
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 21195. ВАРКУЛЕВИЧЪ, ПРОКОФІЙ ЛЕОНОВЪ. К. Полоцк. у., Михаловщинск. в., л. Жмуйлова,20 л.;—У. Чл. О. С., по Полоцк. у. (во 2 р.), 1 п.170¹ М., тюр. 1 г. Исп. 15 Янв. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.