Плотников Василий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлотников Василий Федорович

Плотников Василий Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Плотников
Имя
Василий
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
18 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 279
Источник
Скан
Оригинальная запись
10320. Плотников Василий Федорович, 45 л., Пермск. окр., Оханск. р. Амурск. Г. С. Ст. ст. 108. 113, 116, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 18 мар. 926.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.