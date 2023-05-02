Парамонов Петр
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Парамонов
- Имя
- Петр
- Дата исполнения приговора
- 10 март 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 211
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7461 ПАРАМОНОВ ПЕТР, 62 л ., Островск. у., Гусаковск. в., д Ряшкополья. Н. С 7 уч. Островск. у. Ст. 180, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 10 марта 923.
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