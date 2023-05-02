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Чернов Алексей Сергеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чернов
Имя
Алексей
Отчество
Сергеев
Дата исполнения приговора
19 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 449
Источник
Скан
Оригинальная запись
141178. ЧЕРНОВЪ, АЛЕКСѢЙ СЕРГѢЕВЪ. К. Саратов. у., Гремячинск. в., д. Красной-Рѣчки, 30 л.; — Саратов. О. С., 12, 13, 169 и 2 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 19 Окт. 909.

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