Чернов Алексей Сергеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чернов
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Сергеев
- Дата исполнения приговора
- 19 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 449
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141178. ЧЕРНОВЪ, АЛЕКСѢЙ СЕРГѢЕВЪ. К. Саратов. у., Гремячинск. в., д. Красной-Рѣчки, 30 л.; — Саратов. О. С., 12, 13, 169 и 2 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 19 Окт. 909.
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