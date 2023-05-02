Седых Кузьма Лаврентьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Седых
- Имя
- Кузьма
- Отчество
- Лаврентьевич
- Дата исполнения приговора
- 07 декабрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 314
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11591. Седых Кузьма Лаврентьевич, 33 л., Бийск. окр. и р., д. Ново-Михайловки. Алтайск. Губсуд. Ст. 114а, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 7 дек. 926.
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