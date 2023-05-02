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Поляков Федор Захарович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Поляков
Имя
Федор
Отчество
Захарович
Дата исполнения приговора
03 март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 204
Источник
Скан
Оригинальная запись
27828. ПОЛЯКОВ, ФЕДОР ЗАХАРОВИЧ, 27 л. Гр. Тихвинск. у., Сугоровск. в.; — С. 25 стр. б-на жел. дор. обор. Грабеж, лиш. св. 3 г., с зач. 19 д. пр. з. Исп. 3 марта 920.

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