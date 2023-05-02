Асатиани Гиго Бичиев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Асатиани
- Имя
- Гиго
- Отчество
- Бичиев
- Дата исполнения приговора
- 13 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 15
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 100641. АСАТІАНИ, ГИГО (ГРИГОРІЙ) Бичіевъ, 31 г. Лиш. ос. пр. изъ к. Лехчум. у., с. Лабечина; — Кутаисск. О. С., 1 Іюня 911, 114, 133 и 3 ч. 309 У., по слож. съ наказ. по приг. сего С. отъ 11 Сент. 907 г. (1654 У., каторж. раб. 12 л.), каторж. раб 12½ л. Исп. 13 Іюля 911.
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