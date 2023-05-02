Кутузов Николай Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кутузов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 05 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 220
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7745. КУТУЗОВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ, 21 г., г. Глухова, б. Петроградск. Губсуд. Ст. 183 ч. 2, пор. пр. 2 г. Исп. 5 ноября 923.
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