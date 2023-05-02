Турк Александр Григорьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Турк
- Имя
- Александр
- Отчество
- Григорьевич
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 347
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12821. Турк Александр Григорьевич, 19 л., Минусинск. окр., Каратузск. р., с. Ниж.-Буланки. Сибирск. Крайсуд. Ст. ст. 142, 180 п. "б", лиш. св. 8 л. П. В. З. С.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.