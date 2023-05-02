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Турк Александр Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Турк
Имя
Александр
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 347
Источник
Скан
Оригинальная запись
12821. Турк Александр Григорьевич, 19 л., Минусинск. окр., Каратузск. р., с. Ниж.-Буланки. Сибирск. Крайсуд. Ст. ст. 142, 180 п. "б", лиш. св. 8 л. П. В. З. С.

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