Шишокова Анастасия Егоровна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шишокова
- Имя
- Анастасия
- Отчество
- Егоровна
- Дата исполнения приговора
- 15 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 366
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12154. ШИШОКОВА, АНАСТАСИЯ ЕГОРОВНА, 22 л. Гр. Вятск. у., Макарьевск. в., с. Сонища; — Н. С. 1 уч. г. Вятки. Кража, лиш. св. 1½ г. Исп. 15 дек. 920.
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