Соколова Наталия Ивановна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Соколова
- Имя
- Наталия
- Отчество
- Ивановна
- Дата исполнения приговора
- 18 март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 240
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29026. СОКОЛОВА, НАТАЛИЯ ИВАНОВНА, 17 л. Гр. Осинск. у., В.-Буевск. в., д. Тапьи; — Н. С. 5 уч. Осинск. у. Кража, лиш. св. 2 г. и 6 м. Осужд. 18 марта 920.
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