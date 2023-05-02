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Куренков Василий Маркович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Куренков
Имя
Василий
Отчество
Маркович
Дата исполнения приговора
07 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 217
Источник
Скан
Оригинальная запись
7648. КУРЕНКОВ ВАСИЛИЙ МАРКОВИЧ, 58 л., Серпуховск. у., Туровск. в., д. Никифорова. Н. С. Замоскворецк. р. г. Москвы. Ст. 140, лиш. св. 3 г. к пор. пр. 2 г. Исп. 7 февр. 923.

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