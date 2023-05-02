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Кузьмин Николай Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кузьмин
Имя
Николай
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
02 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 211
Источник
Скан
Оригинальная запись
7433. КУЗЬМИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, 24 л., Щигровск. у., Шестопольск. в., с. Красного. Н. С. 7 уч. Щигровск. у. Ст. 114а ч. 1, лиш. св. и пор. пр. 1 г. Исп. 2 ноября 923.

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