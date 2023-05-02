Краснов Николай Антонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Краснов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Антонов
- Дата исполнения приговора
- 18 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 181
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 95395. КРАСНОВЪ, НИКОЛАЙ АНТОновъ, 55 л. Сс.-пос. Красноярск. у., Погорѣльск. в., д. Глядена, рд. Казанск. у., въ пос. Ядринѣ; — М. С. 1 уч. Енисейск. у., 17 Іюня 911, 173 и 4 п. 175 М., тюр. 4 м. Исп. 18 Іюня 911. | 92 112985 289 и 1673 У. | 89 13973 1672 У. | 81 64169 173 М. | 87 60173 173 М. | 81 5412 177 М.
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