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Киселев Вячеслав Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Киселев
Имя
Вячеслав
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
24 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 169
Источник
Скан
Оригинальная запись
5934. КИСЕЛЕВ ВЯЧЕСЛАВ ФЕДОРОВИЧ, 27 л., Ростовск. окр., Васильево-Петровск. в., д. Пешкова, В. Т. Чернфлота и войск Крыма, Ст. 206 ч. 1, лиш. св. 2 г., Исп. 24 ноября 923.

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