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Бурина Александра Максимовна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бурина
Имя
Александра
Отчество
Максимовна
Дата исполнения приговора
05 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 25
Источник
Скан
Оригинальная запись
917. Бурина Александра Максимовна, 40 л., Сталинградск. г., Ленинск. у., Рахинск. в. Н. С. 5 р. Ленинск. у. Ст. 1406, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 5/ІѴ—26.

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