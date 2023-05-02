Чижевская Анеля Михайлова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чижевская
- Имя
- Анеля
- Отчество
- Михайлова
- Дата исполнения приговора
- 03 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 451
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141238. ЧИЖЕВСКАЯ, АНЕЛЯ МИХАЙЛОВА. К. Новоалександров. у., Видзск. в., д. Трепшишекъ, 30 л.; — М. С. 1 уч. Газенп.-Гробин. окр., 1111 и 2 п. 1112 Акц. У., тюр. 4 м. Исп. 3 Окт. 909.
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