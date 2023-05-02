Чижевская Анеля Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧижевская Анеля Михайлова

Чижевская Анеля Михайлова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чижевская
Имя
Анеля
Отчество
Михайлова
Дата исполнения приговора
03 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 451
Источник
Скан
Оригинальная запись
141238. ЧИЖЕВСКАЯ, АНЕЛЯ МИХАЙЛОВА. К. Новоалександров. у., Видзск. в., д. Трепшишекъ, 30 л.; — М. С. 1 уч. Газенп.-Гробин. окр., 1111 и 2 п. 1112 Акц. У., тюр. 4 м. Исп. 3 Окт. 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close