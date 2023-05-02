Палка Иван Людвик Антонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Палка
- Имя
- Иван Людвик
- Отчество
- Антонов
- Дата исполнения приговора
- 28 октябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 531
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14918. ПАЛКА, ИВАНЪ (ЯНЪ) ЛЮДВИКЪ Антоновъ. Мщ., 24 л., рд. въ г. Варшавѣ, прип. въ Австро-Венгріи; — Варшав. О. С., 134, 135, 150 и 1 ч. 314 У., тюр. 2 м. Исп. 28 Окт. 908. | 906 5734 1655 У. | 904 7154 170 М., по сов. съ. приг., попеч. въ 903 г. № 72487. 904 68480 172 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.