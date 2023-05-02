Подражка Паулин Бартломеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Подражка
- Имя
- Паулин
- Отчество
- Бартломеев
- Дата исполнения приговора
- 01 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 551
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15471. ПОДРАЖКА, ПАУЛИНЪ (ЮЛІЯНЪ) Бартломѣевъ (Варфоломѣевъ). К. Остров. у., гм. Коморова, д, Брудки-Нове, 63 л., рд. т. же у. и гм., въ д. Вонсево; — Гм. С. 1 окр. Остров. С., 14 и 2 п. 170 М ., тюр. 1 г. Исп. 1 Дек. 908. | 85 9646 170 М.
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